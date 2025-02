Marketing per hotel: gli indicatori di performance

Gestire un hotel e riuscire ad ottenere la migliore redditività in ogni periodo dell’anno non è semplice: ogni struttura ricettiva è soggetta ad una certa stagionalità, occorre inoltre considerare l’aspetto della concorrenza, delle tendenze e di un mercato sempre più ampio, internazionale ed esigente.

Gli indicatori di performance possono essere considerati uno strumento efficace per mantenere sotto controllo le performance dell’hotel e capire come ottenere i risultati migliori e raggiungere i propri obiettivi commerciali e qualitativi. Per comprendere meglio il meccanismo degli indicatori di performance in ambito hospitality, ne abbiamo parlato con Riccardo Paccianti, revenue manager professionista: di seguito un riassunto della nostra chiacchierata.





Indicatori di perfomance per un hotel: cosa sono

Gli indicatori di performance per hotel sono strumenti metrici e statistici che si utilizzano in questo settore al fine di monitorare l’andamento della struttura in tutte le sue componenti: vendite, opinioni dei clienti, redditività, organizzazione e così via.

Si tratta di misurazioni fondamentali per chi gestisce un hotel e soprattutto per chi svolge l’attività di revenue management, in quanto consentono di valutare la competitività della struttura ed elaborare o migliorare le strategie di marketing ideali, concentrandosi sui punti più deboli e valorizzando al massimo i punti di forza.

Quali sono i principali indicatori di performance per un hotel

Gli indicatori di performance sono numerosi e si riferiscono ai dati da elaborare e alle informazioni di cui si ha bisogno. Proviamo ad analizzare le caratteristiche dei principali indicatori utilizzati nel settore turistico / ricettivo e in particolare nel revenue management.

Numero di camere occupate per notte (Room Nights)

La Room Nights è la rilevazione del numero di camere occupate per ogni singola notte, in un certo periodo di tempo. Il dato rilevato si riferisce sia al numero di camere occupate che alle notti prese in considerazione, ed è importante per capire il livello di occupazione dell’hotel, e il relativo ricavo economico.

Tasso di occupazione delle camere (Occupancy Rate)

Il tasso di occupazione è la percentuale delle camere occupate rispetto al numero di camere totale. È importante per definire gli obiettivi da raggiungere e per capire come sta andando la struttura.

Presenze in hotel

Il dato delle presenze calcola gli ospiti che l’hotel accoglie in un certo periodo di tempo, tenendo conto del numero di persone che hanno effettuato una prenotazione e che di fatto hanno soggiornato almeno una notte. Questo dato consente di capire se l’hotel gode di una certa popolarità nel contesto geografico o in una stagione particolare, e può essere utile per indagare le tendenze del mercato e pianificare le strategie di marketing e le tariffe.

Tariffa media giornaliera (Average Daily Rate – ADR)

L’ADR, ovvero la tariffa media giornaliera, è uno degli indicatori di performance principali per capire se la strategia di revenue management sta funzionando. Si calcola dividendo il ricavo totale per il numero di camere occupate.

Ricavo per camera disponibile (Revenue per Available Room – AVR)

Questo dato si ottiene moltiplicando la tariffa media giornaliera per il tasso di occupazione delle camere, e rappresenta il ricavo ottenuto mediamente per ogni camera.

Tempo di preavviso (Lead Time)

Il Lead Time è il tempo che trascorre dal momento della prenotazione alla data del check in. È un dato molto variabile in base alla stagione, al target del cliente, alle camere disponibili, al motivo del viaggio e ad altri fattori. In genere, nelle prenotazioni effettuate per le vacanze estive il Lead Time può essere di alcuni mesi, mentre per viaggi di lavoro e impegni personali è molto breve. È utile per pianificare la gestione delle camere e stabilire le tariffe.

Densità in hotel

Si tratta del rapporto tra il numero di ospiti totale e il numero di camere disponibili. È utile per garantire il giusto livello di comfort agli ospiti, evitando sia il sovraffollamento degli spazi comuni, sia i periodi vuoti.

Profitto operativo lordo per camera disponibile (Gross Operating Profit per Available Room – GOPPAR)

Questo dato è il risultato delle entrate totali dovute alla vendita delle camere sottraendo i costi e dividendo il dato ottenuto per il numero totale di camere.