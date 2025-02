Atti osceni in pubblico, denunciato uno straniero

La Polizia di Stato di Gaeta ha denunciato un uomo di origini moldave, accusato di atti osceni in luogo pubblico.

L’individuo è stato prontamente rintracciato dalla volante di zona, intervenuta dopo che una donna aveva segnalato l’accaduto.





La donna, mentre saliva le scale della Basilica di San Francesco, aveva notato l’uomo impegnato in atti osceni, in pieno giorno e in un luogo molto frequentato. Dopo pochi minuti, i poliziotti sono riusciti a trovare e fermare il soggetto in una via limitrofa.

Dalle indagini e dalle verifiche effettuate, è emerso che l’uomo era probabilmente lo stesso che, un mese prima, aveva compiuto atti simili nei pressi della “Casetta di Babbo Natale,” una zona dedicata alle attività ludiche per bambini.

La donna ha riconosciuto l’uomo come il probabile autore di entrambi gli episodi, collegando i due fatti grazie alla testimonianza di una collega.