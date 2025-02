Tentata truffa del finto carabiniere, tre denunciati a Terracina

Nel corso della giornata di mercoledì, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Terracina hanno denunciato tre soggetti della provincia di Napoli, accusati del reato di tentata truffa aggravata in concorso.

Nello specifico, su richiesta di intervento pervenuta all’utenza 112, avendo appreso di un tentato raggiro perpetrato ai danni di una 67enne del posto, ad opera di un soggetto qualificatosi falsamente quale carabiniere, i militari dell’Arma – quelli veri – hanno avviato una mirata attività di ricerca nella zona di interesse.





Nell’ambito della predetta attività, dopo poco, i carabinieri sono riusciti a individuare una utilitaria con tre uomini a bordo, decidendo di sottoporla a controllo. Nel corso delle successive e più approfondite verifiche gli operanti hanno appurato che il veicolo era stato noleggiato, da un soggetto non presente sul posto, presso una società avente sede in Campania e che il conducente del veicolo era sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita. Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno inoltre sequestrato i telefoni cellulari in uso agli indagati, per i successivi approfondimenti investigativi.

Per quanto sopra, i tre indagati sono stati dunque deferiti in stato di libertà per tentata truffa aggravata in concorso. Il conducente dell’utilitaria è stato anche denunciato per guida senza patente, nella forma aggravata, avendo reiterato il reato nell’ultimo biennio. Inoltre, al terzetto è stato notificato un foglio di via obbligatorio richiesto e ottenuto dalla Questura di Latina.