ResellZone e la guerra ai fake: come garantire autenticità nel mercato del reselling

Nel mercato delle sneaker, dove le contraffazioni sono sempre più sofisticate, ResellZone ha costruito il suo successo sulla garanzia di autenticità. Ecco come due giovani imprenditori combattono i fake e proteggono i consumatori.

Il problema delle scarpe fake nel reselling

Il mercato dello streetwear e del reselling è in continua espansione, con sneaker in edizione limitata che diventano veri e propri asset finanziari. Tuttavia, con l’aumento della domanda, è cresciuto anche il fenomeno delle contraffazioni. I consumatori si trovano spesso di fronte a prodotti fake che, a un occhio inesperto, possono sembrare identici agli originali.





Andrea Battistini e Lorenzo Gobbi, fondatori di ResellZone, hanno affrontato il problema fin dall’inizio. “Nei marketplace compri da privati: se la scarpa è fake o non ti va bene, non puoi fare il reso”, spiega Lorenzo. “Noi garantiamo autenticità e sicurezza.”

I marketplace tra privati, pur offrendo prezzi competitivi, non garantiscono controlli rigorosi, esponendo gli acquirenti a rischi elevati. Ecco perché i negozi specializzati come ResellZone sono diventati un punto di riferimento per chi cerca sicurezza negli acquisti.

Come ResellZone garantisce l’autenticità dei prodotti

ResellZone ha sviluppato un processo di autenticazione rigoroso per assicurarsi che ogni prodotto venduto sia originale. “Non abbiamo mai venduto fake, ma ci è capitato di acquistarne per errore. Per questo abbiamo sviluppato un sistema di controllo rigidissimo”, racconta Andrea.

Il sistema di verifica include:

Controlli visivi e manuali , per identificare difetti di produzione e dettagli specifici dei materiali.

, per identificare difetti di produzione e dettagli specifici dei materiali. Utilizzo di database digitali , per confrontare codici di autenticità e dettagli tecnici.

, per confrontare codici di autenticità e dettagli tecnici. Esperti di autenticazione, che analizzano ogni sneaker prima che venga messa in vendita.

Questa attenzione alla qualità ha permesso a ResellZone di costruire una reputazione solida, attirando clienti disposti a pagare un sovrapprezzo pur di avere la certezza di acquistare un prodotto autentico.

Perché nei negozi di resell i prezzi sono più alti rispetto ai marketplace?

Uno degli aspetti che spesso sorprende i clienti è il prezzo più alto dei prodotti nei negozi di resell rispetto ai marketplace. La ragione principale è la garanzia di autenticità e il servizio post-vendita.

“Il negozio è un’attività che garantisce autenticità, reso e un servizio clienti. Nei marketplace tra privati, invece, questi servizi non esistono”, afferma Lorenzo.

Nei marketplace, i venditori privati non hanno costi di gestione elevati, il che permette loro di proporre prezzi più bassi. Tuttavia, senza controlli di autenticità e senza garanzie di reso, il rischio per il consumatore è notevole. ResellZone, invece, offre un servizio premium che include:

Verifica del prodotto prima della vendita.

prima della vendita. Possibilità di reso se il cliente non è soddisfatto.

se il cliente non è soddisfatto. Consulenza personalizzata, per aiutare il cliente a scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Come il mercato delle sneaker sta rispondendo al problema dei fake?

Con il miglioramento delle tecniche di contraffazione, anche il settore del reselling sta evolvendo per contrastare il fenomeno. Le aziende stanno implementando nuove tecnologie per migliorare i controlli di autenticità.

Alcune innovazioni includono:

L’uso dell’intelligenza artificiale , per analizzare dettagli microscopici che sfuggono all’occhio umano.

, per analizzare dettagli microscopici che sfuggono all’occhio umano. Blockchain e certificazioni digitali , che permettono di tracciare la storia di un prodotto dalla produzione alla vendita.

, che permettono di tracciare la storia di un prodotto dalla produzione alla vendita. Servizi di verifica indipendenti, che offrono una garanzia aggiuntiva di autenticità.

ResellZone segue da vicino queste innovazioni e sta lavorando per implementare strumenti digitali sempre più avanzati. “Il mercato cambia rapidamente e noi vogliamo essere sempre un passo avanti”, afferma Andrea.

Il futuro di ResellZone nella lotta ai fake

Il mercato del reselling è destinato a crescere, e con esso anche le sfide legate alle contraffazioni. Andrea e Lorenzo sono convinti che la chiave per il successo sia la fiducia del cliente. “Il guadagno è importante, ma senza la fiducia dei clienti, un business non dura”, sottolinea Andrea.

Per il futuro, ResellZone punta a espandersi e a migliorare ulteriormente i processi di autenticazione, magari introducendo certificazioni digitali e collaborazioni con brand ufficiali.

Il messaggio per i consumatori è chiaro: quando si tratta di streetwear e sneaker di valore, la sicurezza nell’acquisto vale più del semplice risparmio. Con l’aumento delle truffe online, affidarsi a un negozio specializzato può fare la differenza tra un investimento sicuro e una delusione costosa.