Ricette false per un farmaco “da sballo”: due denunciati

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina, al termine di un’attività investigativa, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Latina due pregiudicati, ritenuti responsabili dei reati di ricettazione, falso in certificazione commesso da privato e tentata truffa.

Le indagini sono scaturite da una serie di verifiche sulla corretta distribuzione dei medicinali nelle farmacie della provincia di Latina, che hanno messo in luce un abuso nella prescrizione di un farmaco a base di Pregabalin, principio attivo utilizzato come ansiolitico e anticonvulsionante. Sebbene il farmaco sia generalmente sicuro, se assunto insieme all’alcol può provocare effetti eccitanti e dannosi per la salute.





L’approfondimento delle indagini, condotte tramite metodi tradizionali di indagine, tra cui ricognizioni fotografiche, osservazioni e pedinamenti, acquisizioni documentali e video, nonché grazie alle segnalazioni dei farmacisti, ha consentito di identificare i due indagati. Questi, utilizzando ricettari e timbri medici rubati, emettevano prescrizioni false che venivano presentate nelle farmacie pontine per ottenere il farmaco a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

In parallelo, grazie alla costante collaborazione e il tempestivo scambio informativo tra i militari dell’Arma territoriale e quelli del Nas, il 15 gennaio 2025 è emerso che, durante l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre individui accusati di aver commesso quindici furti aggravati in strutture ricettive, esercizi commerciali, abitazioni, palestre e ospedali, i carabinieri della Compagnia di Latina hanno rinvenuto il timbro e le ricette falsificate utilizzate dai due pregiudicati.

“Le indagini proseguiranno al fine di verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti e per garantire la tutela del sistema sanitario e della legalità”, anticipano i carabinieri.