Pena definitiva per armi e munizioni, 67enne arrestato a Sezze

Nel corso della mattinata di martedì, i carabinieri di Sezze hanno arrestato un uomo di 67 anni del luogo, già noto alle forze di polizia.

L’uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali per l’espiazione della pena della reclusione per un anno, 7 mesi e 19 giorni, in regime di detenzione domiciliare, per i reati di detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione di arma clandestina e ricettazione, commessi nell’anno 2014 nel Comune di Sezze.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.