Accorpamento scolastico, notificato il ricorso del Comune di Terracina

È stato notificato e iscritto a ruolo il ricorso presentato dal Comune di Terracina avverso la deliberazione della Regione Lazio sul dimensionamento scolastico che ha disposto il contestato accorpamento degli istituti Filosi e Bianchini.

Già prima del provvedimento regionale la Giunta comunale aveva deliberato, a novembre del 2024, il mantenimento dello status quo della rete scolastica. E subito dopo la decisione della Giunta regionale l’avvocatura comunale, su mandato dell’amministrazione, aveva iniziato a preparare il ricorso, come comunicato ai dirigenti scolastici e ai rappresentanti di genitori e studenti, e come confermato nel corso dell’incontro che si è tenuto in Comune giovedì scorso, 30 gennaio, con gli studenti degli istituti Filosi e Bianchini. Ricorso che martedì è stato notificato e iscritto a ruolo.