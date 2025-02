Temi di maturità: le tracce degli ultimi anni (e perché pensare al diploma online)

Ogni anno gli studenti affrontano lo stress dell’esame di maturità, una prova che segna il passaggio all’età adulta e il completamento del percorso scolastico. Le tracce delle prove scritte rispecchiano gli interrogativi intellettuali e culturali del momento, spaziando dalla letteratura italiana agli argomenti di attualità.

In un contesto sempre più digitale, molte persone prendono in considerazione la possibilità di ottenere il diploma di maturità online, una soluzione che offre flessibilità e comodità. Vediamo quindi le opportunità concrete per diplomarsi con facilità e dedichiamo un approfondimento alle tracce di italiano degli ultimi anni.





Un’alternativa interessante per gli studenti moderni

La scelta di completare le scuole superiori con il diploma maturità online presenta numerosi benefici dal punto di vista didattico e pratico.

Il primo vantaggio è indubbiamente lo studio da casa, seguendo i corsi in modalità e-learning. Successivamente si può sostenere l’esame di maturità in presenza. Un aspetto positivo è la possibilità di accedere a piattaforme interattive, con aggiornamenti e approfondimenti.

Per preparare gli esami come il tema di italiano, dunque, i tutor si mettono a disposizione per seguire il candidato in ogni necessità. Vengono fatti test specifici, affinché lo studente acquisisca tutte le competenze indispensabili per presentare un elaborato di testo privo di errori, stilisticamente accattivante e piacevole da leggere.

Il tema di maturità è ancora importante per gli sbocchi lavorativi?

Oggi, con l’evoluzione del mercato del lavoro e le nuove opportunità inerenti al digitale, molti si chiedono se valga ancora la pena prepararsi per il tema.

I titoli di studio, come ad esempio il diploma di ragioneria continuano ad avere un ruolo fondamentale per accedere alle chance lavorative e proseguire gli studi universitari. Anche negli istituti professionali e tecnici, tuttavia, la capacità di scrivere un tema ben strutturato e argomentato è imprescindibile.

Proprio per questo motivo è utile conoscere le tracce assegnate negli ultimi anni, con l’obiettivo di comprendere quali argomenti vengono proposti con maggiore frequenza e come prepararsi al meglio.

Diamo uno sguardo alle prove del recente passato per scoprire le tematiche ricorrenti e le strategie di studio.

Le tracce della prima prova nel 2021/2022 tra letteratura e temi sociali

Facciamo una carrellata degli argomenti della prima prova, a partire dall’anno scolastico 2021/2022.

La tipologia A era focalizzata sull’analisi e l’interpretazione di un testo letterario italiano. La proposta A1 prevedeva un’analisi della poesia “La via ferrata” di Giovanni Pascoli. C’era anche la proposta A2, incentrata su un bozzetto siciliano di Giovanni Verga, ovvero “Nedda”. Entrambe le tracce si sono concentrate sulla narrativa e sulla poetica dei due autori, con un occhio rivolto alla cultura e alla società dell’epoca.

La tipologia B aveva un’impostazione più argomentativa. In un’opzione richiedeva di analizzare il testo di Gherardo Colombo e Liliana Segre, “La sola colpa di essere nati”. Lo studente era invitato quindi a riflettere sui temi della Shoah e della memoria storica.

Un’altra formula interessante della tipologia B era il discorso di Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, che trattava il tema dei cambiamenti climatici, problematica estremamente attuale.

Arriviamo infine alla tipologia C, che proponeva argomenti come l’ambiente, con lo scopo di stimolare una riflessione critica e non banale da parte dei candidati.

Analisi di testi e riflessioni sulla società nella maturità 2022/2023

Nel 2022/2023 la maturità ha proposto tracce altrettanto stimolanti. La tipologia A comprendeva l’analisi di testi letterari italiani come “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo e “Gli indifferenti” di Alberto Moravia. I testi ponevano l’accento sul significato della letteratura come specchio della società e dell’individuo.

Anche in quell’esame c’era la tipologia B, con testi di natura più riflessiva, come il brano tratto da “Dieci cose che ho imparato” di Piero Angela. La tipologia C, ancora una volta, affrontava l’attualità, con la lettera aperta al Ministro Bianchi.

Si poteva anche scegliere l’elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp, un testo di Marco Belpoliti che indagava sulla nostra relazione con il tempo nell’epoca del digitale.

Esame di Stato 2023/2024 e nuove prospettive di studio

Terminiamo questo approfondimento con l’anno 2023/2024. La tipologia A riguardava “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti e “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello. I due autori hanno segnato la letteratura italiana con riflessioni esistenziali e introspezioni psicologiche.

Per la tipologia B c’era l’analisi storica e filosofica tratta da Giuseppe Galasso e Nicoletta Polla-Mattiot. Per quanto concerne la tipologia C, invece, la proposta era sul celebre testo di Rita Levi-Montalcini, “Elogio dell’imperfezione”.

Ecco perché studiare online può essere la scelta giusta per affrontare la maturità con sicurezza. Grazie alle piattaforme digitali e all’assistenza di tutor qualificati, infatti, ci si prepara in modo mirato, considerando le tracce assegnate negli anni precedenti e acquisendo le competenze necessarie per svolgere un tema ben strutturato.

Accedere a materiali di aggiornamento ed esercitarsi con simulazioni pratiche permette di arrivare all’esame con consapevolezza. La maturità online rappresenta un’alternativa flessibile ed efficace per ottenere il diploma senza rinunciare a una preparazione solida e completa.