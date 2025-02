In auto con 4 chili di bulbi di papavero, tre arresti a Terracina

Nella notte tra lunedì e martedì, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno arrestato, in flagranza di reato, tre cittadini di nazionalità indiana di età compresa tra i 23 e 35 anni, tutti abitanti nel predetto centro. Sono accusati del reato di concorso in detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, i carabinieri, durante un posto di controllo a Terracina in località Borgo Hermada, hanno fermato un veicolo alla cui guida vi era il più giovane dei tre indagati. La conseguente perquisizione personale e veicolare ha permesso ai carabinieri di rinvenire nell’autovettura e quindi nella loro disponibilità, una valigia e un borsone al cui interno vi erano oltre 4 chilogrammi di bulbi di papavero da oppio essiccati confezionati in 39 buste in cellophane, recanti il disegno del papavero da oppio, un bilancino elettronico e un frullatore.





Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria, specificando che la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno proceduto a segnalare gli indagati alla competente autorità di pubblica sicurezza, per l’emissione a loro carico della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e il conducente è stato altresì sanzionato poiché sorpreso alla guida seppur sprovvisto della patente.