Gestione illegale dei rifiuti, il Comune si costituisce parte civile

Il Comune di Terracina ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale contro un residente, titolare di un’officina meccanica, accusato di gestione non autorizzata di rifiuti e scarico illecito di acque reflue. L’uomo è stato accusato di aver depositato in modo incontrollato rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, tra cui oli esausti, accumulatori di piombo, filtri aria e olio, materiale elettrico, serbatoi e parti di unità nautiche, nonché lampade al neon.

Le autorità hanno scoperto che i rifiuti venivano abbandonati su un’area con pavimentazione permeabile, priva di copertura e senza un sistema adeguato per la raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia. Inoltre, sono stati rilevati sversamenti di emulsioni oleose e idrocarburi sul terreno.





La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità, con la delibera n. 8 del 23 gennaio 2025, la decisione di costituirsi parte civile nel procedimento penale. L‘incarico è stato affidato all’Avvocatura Comunale. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il prossimo ottobre.

L’Assessore all’Ambiente, Maurizio Casabona, ha sottolineato che l’abbandono di rifiuti è un crimine contro l’ambiente e il futuro delle nuove generazioni. “Il Comune di Terracina, in linea con i suoi principi e il costante impegno per la tutela del territorio, ribadisce con fermezza che tali comportamenti non saranno mai tollerati e saranno perseguiti con la massima determinazione“, ha dichiarato Casabona. “Costituirsi parte civile non è solo un atto formale, ma un gesto concreto per affermare che il nostro ambiente deve essere rispettato, protetto e valorizzato. Il danno causato da questi gesti irresponsabili compromette la qualità della vita delle generazioni future, che hanno il diritto di ereditare un pianeta sano e vivibile. Il Comune continuerà a lavorare con determinazione per contrastare ogni forma di inquinamento e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto per l’ambiente. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti”.