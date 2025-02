FdI, ecco chi sono i nuovi coordinatori a Minturno e Sabaudia

A Minturno eletto coordinatore Francesco La Rocca. A Sabaudia confermato Gianluca Bonetti.

Continua la stagione dei congressi comunali per FdI provincia di Latina. Nel fine settimana al voto i Comuni di Minturno e Sabaudia.

A Minturno è stato eletto alla guida del partito, con 153 voti, il consigliere comunale di Fdi Francesco La Rocca. Accanto a lui nel coordinamento l’altro candidato al ruolo di coordinatore Marco Moccia e i membri eletti: Filomena Falduto, Gerardo Tucciarone, Andrea Iannella, Massimiliano Messore, Silvia Tartaglia, Valerio D’Acunto, Antonio Galasso, Fabio Serra.

Gianluca Bonetti, che negli ultimi anni ha guidato Fratelli d’Italia come Commissario, è invece il coordinatore eletto per acclamazione a Sabaudia: accanto a lui nel coordinamento comunale siederanno Renato Bianchi, Gabriele Iodice, Silvia Trenta, Oriana Dell’Uomo, Francesco Carnilutti, Mariarita Bartolini.

“Siamo quasi al termine di questa grande stagione di confronto e dialettica interna al partito – il commento del Senatore Nicola Calandrini, presidente della federazione provinciale di FdI Latina – In ogni comune della provincia, dal più piccolo al più grande, i tesserati si sono riuniti per eleggere la propria classe dirigente. Sto toccando con mano la vitalità della nostra fantastica comunità. Donne e uomini che vogliono impegnarsi in prima linea per lo sviluppo del proprio territorio, che amano e a cui tengono”