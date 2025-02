Elezioni, nel 2025 al voto solo Aprilia e Itri

Il 2025 sarà un anno con numeri abbastanza esigui legati alle elezioni amministrative in terra pontina.

Al voto, nella primavera di quest’anno solo i centri di Aprilia e di Itri. Da non sbagliarsi, infatti, con i comuni che hanno rinnovato le proprie amministrazioni nel 2020. Nell’anno clou della pandemia, infatti, si ricorderà che la tornata di primavera fu rinviata a fine estate e che, proprio in virtù di questo ritardo che portò le amministrazioni ad insediarsi nel mese di ottobre, ha fatto propendere il Governo nel decidere per uno slittamento nella primavera del 2026 per il rinnovo di quei consigli comunali.





In tutto il Lazio, nel 2025 andranno al voto 9 comuni su 378. In provincia di Latina la città di Aprilia con i suoi oltre 74 mila abitanti e poi Itri con poco più di 10 mila.