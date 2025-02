Destinatari del divieto di ritorno in città, denunciati in due

Ieri, i Carabinieri di Fondi hanno denunciato a piede libero un uomo di 53 anni e una donna di 41 anni, entrambi residenti a Itri e già noti alle forze di polizia, per diverse infrazioni.

Durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un veicolo con a bordo i due sospetti. Alla guida si trovava il 53enne, il quale ha fornito false generalità al momento dell’identificazione. I militari, insospettiti, hanno effettuato ulteriori verifiche, scoprendo che l’uomo non solo aveva dichiarato un’identità falsa, ma era anche sprovvisto di patente di guida. È stato pertanto sanzionato ai sensi dell’art. 116 c. 15 e 17 del Codice della Strada.





Inoltre, gli accertamenti hanno rivelato che entrambi i fermati erano soggetti a un divieto di ritorno nel comune di Fondi, misura di prevenzione che avevano violato.

Le autorità hanno deferito in stato di libertà i due individui per false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale sull’identità e per la violazione del divieto di ritorno.