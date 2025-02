Castelforte, al via i lavori per il nuovo asilo nido comunale

L’amministrazione comunale di Castelforte ha annunciato l’inizio dei lavori per la demolizione e ricostruzione dell’edificio di via Martiri d’Ungheria, ex mattatoio, che sarà destinato a ospitare un nuovo asilo nido. I lavori, sono finanziati con fondi PNRR per un importo complessivo di 672mila euro. Il verbale di consegna dei lavori è stato redatto e firmato venerdì scorso e questi inizieranno a partire da oggi.

“L’avvio dei lavori per il nuovo asilo nido rappresenta un momento di grande soddisfazione per la nostra comunità. Un investimento importante che va a beneficio dei nostri bambini e delle loro famiglie, offrendo un servizio educativo di qualità in un ambiente moderno e accogliente. Ringrazio gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante progetto,” ha dichiarato Angelo Felice Pompeo, Sindaco di Castelforte.





L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sessa, ha sottolineato l’importanza del finanziamento PNRR, che ha permesso la riqualificazione di un’area dismessa per trasformarla in uno spazio dedicato ai bambini. “Un’opera che non solo migliora l’offerta di servizi per l’infanzia, ma che contribuisce anche a valorizzare il territorio. Siamo particolarmente orgogliosi di poter consegnare ai cittadini un asilo nido moderno e funzionale, realizzato nel rispetto delle normative più recenti in materia di sicurezza ed efficienza energetica,” ha aggiunto Sessa.

Anche Alessio Fusco, Delegato al Bilancio, ha espresso la sua gratitudine agli uffici preposti e all’organo esecutivo per l’ottenimento del finanziamento. “Questi interventi sono possibili grazie all’ottenimento di finanziamenti che questa maggioranza sta dimostrando di essere capace ad intercettare,” ha concluso Fusco, evidenziando l’importanza economica dell’intervento per migliorare i servizi offerti ai bambini del nido comunale.