Incidente a Latina Scalo, feriti tre giovani

Paura nella notte non lontano da Latina Scalo. Un’auto della Mercedes, una Classe A con a bordo tre giovani di ritorno da una festa, intorno alle 2.30 ha perso il controllo mentre transitava in via Carrara.

Da comprendere le cause del sinistro che hanno portato il mezzo su cui viaggiavano a ribaltarsi.





Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per aiutare ad estrarre i feriti dall’abitacolo. Tutti e tre sono rimasti feriti, quella in peggiori condizioni, ovvero trasportata in codice rosso all’ospedale di Latina, è stata la giovane.