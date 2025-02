Controlli del Nas, chiuso uno studio odontoiatrico

Nella giornata odierna, i Carabinieri del NAS di Latina hanno concluso un controllo presso uno studio medico odontoiatrico sito a Fondi, durante il quale sono emerse gravi violazioni delle normative sanitarie. Le condizioni riscontrate nei locali dove vengono effettuate le visite erano tali da compromettere la salute pubblica.

In particolare, l’ispezione ha evidenziato disordine e sporcizia, la presenza di materiale non pertinente e dispositivi medici usati non correttamente smaltiti. Inoltre, è stata rilevata l’inosservanza delle normative relative alla sterilizzazione dei dispositivi medici, fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei pazienti.





Le irregolarità riscontrate sono state segnalate all’Autorità comunale competente, che ha disposto un’ordinanza di chiusura dell’attività dello studio per motivi igienico-sanitari. Il provvedimento resterà in vigore fino al completamento degli interventi necessari a sanare le carenze evidenziate durante l’ispezione.

I Carabinieri del NAS di Latina hanno condotto una serie di controlli mirati alla sicurezza alimentare presso attività di ristorazione ed esercizi commerciali al dettaglio nei comuni di Priverno e Fondi, in provincia di Latina. Le ispezioni hanno portato alla luce gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie e sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, culminando in sequestri e pesanti sanzioni amministrative.