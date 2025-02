Ventennale del Grande Oriente del Mediterraneo, neo-templari e massoni a raccolta a Formia

Neo-templari e massoni a raccolta a Formia, nei giorni scorsi. L’occasione è stata la celebrazione del ventennale del Grande Oriente del Mediterraneo – GOME a.D 2005, tenutasi il 25 gennaio in concomitanza con la tradizionale “cena di gala templare” per gli auguri del nuovo anno, presso la Sala del Fauno del Grand Hotel Miramare.

È stata l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte in tanti anni di presenza nel panorama delle obbedienze muratorie italiane ed internazionali, fanno sapere gli organizzatori, ma anche per “ribadire in quale misura l’Ordine dei Cavalieri del Tempio di Salomone abbia contribuito a scrivere una pagina importante di storia del templarismo italiano, per ricordare lo stretto legame e la continuità storico-esoterica tra i Cavalieri del Tempio ed i Fratelli Muratori”. Gli iniziati hanno sfilato indossando i paramenti massonici ed il mantello templare, “rievocando l’accoglienza dei Fratelli di Scozia ai Fratelli Templari quando questi furono costretti alla fuga, per evitare lo sterminio decretato da Filippo il Bello”.





“Un consuntivo sicuramente positivo”, ha sottolineato nel suo intervento Francesco Vecchio, Gran priore internazionale e Gran maestro dell’OCTS, nonché Sovrano Gran Commendatore-Gran Maestro del Grande Oriente del Mediterraneo – GOME a.D. 2005. “Sono stati venti anni – ha detto – di crescita, consolidamento, delusioni ma anche e soprattutto di soddisfazione per i traguardi culturali raggiunti, in uno scenario internazionale turbolento e drammatico. Prestigio, considerazione e credibilità hanno reso l’Obbedienza e l’Ordine sempre più punti di riferimento nel mondo della Libera Muratoria e del Neo Templarismo”.

Non l’unica nota rievocativa dell’intensa serata. In vista della Giornata della Memoria, che si sarebbe celebrata due giorni più tardi, i presenti hanno ricordato “i martiri della follia del nazismo”, stigmatizzando “il ritorno dell’antisemitismo e del razzismo, due piaghe culturali a cui è necessario contrapporre la verità della storia e la fede nella libertà e nella democrazia”. Nell’occasione Vecchio ha ribadito la ferma volontà dell’Obbedienza e dell’Ordine di scendere in campo “accanto ai fratelli ebrei, perché nessuno dimentichi i campi di concentramento, le persecuzioni, lo sterminio e il coraggio di un popolo democratico che combatte per affermare il proprio diritto all’esistenza e a non piegarsi alle teocrazie fondamentaliste che lo vorrebbero cancellare dalla storia”.

Nel corso dell’incontro è stata tra l’altro proposta una disamina degli ultimi venti anni, individuando “le cause dello sfacelo della nostra società. La fiducia in una finanza senza scrupoli, l’abiura ad ogni valore morale, la prevalenza di logiche di prevaricazione su solidarietà e tolleranza, la battaglia contro il libero pensiero per affermare un pensiero unico ed omogeneo”. Le soluzioni? “La diffusione di una cultura della formazione obiettiva, senza pregiudizi politici di parte, uno studio approfondito della Storia e iniziative che stimolino i valori etici dell’uomo. E a queste possibilità lavoreranno il Grande Oriente del Mediterraneo Gome a.D. 2005 e l’Ordine dei Cavalieri del Tempio di Salomone per i prossimi venti anni, forti di cultura e identità”, hanno annunciato da Formia.