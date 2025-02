Il fatto ieri mattina, a venire a mancare un uomo di 66 anni che lavorava in qualità di operaio che si trovava a svolgere delle mansioni all’interno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Inutili i diversi tentativi del personale medico e sanitario di rianimarlo. L’ipotesi più accreditata rimane quella di un malore improvviso.





È stata comunque disposta l’autopsia per far luce sulle cause della morte.