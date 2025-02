Due giovani in difficoltà sulla parete rocciosa, paura alla Montagna Spaccata

Paura intorno alle 13 di sabato 1 febbraio a Gaeta in zona Montagna Spaccata.

A seguito di chiamata al 112 sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Latina che hanno dovuto soccorrere due ragazze in cordata in difficoltà nella parte bassa di una parete di circa 70 metri di dislivello.

Per metterle in salvo i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con un battello in dotazione al nucleo di Gaeta che ha così permesso di recuperare le due malcapitate dal mare.

Una volta messe in salvo le due giovani sono state affidate alle cure degli uomini del 118.