Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Aprilia questo pomeriggio intorno alle 16 sulla Pontina, precisamente al chilometro 59 sulla corsia sud all’altezza del bivio per borgo Montello.

Una segnalazione giunta al 112 aveva evidenziato un’auto in transito che era in fiamme. Sul posto anche la Polizia Stradale. Fortunatamente non sono state segnalate persone coinvolte.