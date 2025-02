Truffa del “finto figlio” a un anziano, 20enne denunciato

Nella giornata di giovedì, i carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno deferito, in stato di libertà, un 20enne di origine campane, per il reato di concorso in truffa aggravata ai danni di anziano.

Nello specifico, a conclusione di specifiche indagini consistite in analisi di tabulati telefonici, telematici e flussi bancari, i carabinieri sono risaliti all’indagato quale autore della truffa ai danni di 68enne pontino.





L’indagato, insieme ad un’altra donna, già identificata e denunciata per truffa aggravata lo scorso luglio, contattava la vittima attraverso messaggi sulla nota applicazione Whatsapp e, fingendosi di essere il figlio e di aver smarrito il proprio cellulare, riusciva a farsi accreditare tramite un bonifico su una carta prepagata intestata all’altra indagata la somma di 965 euro per l’acquisto di un nuovo cellulare.

Dalle indagini svolte, i carabinieri hanno appurato come il 20enne era il destinatario finale del denaro provento del reato, nonché l’utilizzatore dell’utenza telefonica intestata a un cittadino straniero e utilizzata per contattare la vittima.