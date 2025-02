Potere al Popolo! in piazza a Formia contro il governo Meloni

Potere al Popolo! torna in piazza, il coordinamento della provincia di Latina del movimento ha organizzato una manifestazione per sensibilizzare contro le politiche del governo Meloni. Un’iniziativa in agenda sabato 1 febbraio a Formia, dalle 18 alle 20 in piazza della Vittoria.

“Il Governo Meloni continua a sostenere le politiche di guerra dell’asse imperialistico legato agli Stati Uniti e alla Nato in spregio dell’Articolo 11 della nostra Costituzione. Questo risulta evidente in Ucraina, dove alimenta un conflitto sanguinario fornendo armi a Kiev malgrado la sua sconfitta militare e strategica, sottoponendo il nostro paese a gravi rischi di ritorsione e danneggiandolo pesantemente sul piano economico”, scrive il coordinamento di Potere al Popolo!.





“In Medioriente sostiene il genocidio perpetrato dal regime sionista israeliano ai danni della popolazione palestinese, che malgrado la fragile tregua temporanea finalmente conclusa a Gaza continua indisturbato in Cisgiordania. Tutto accade mentre già si promette un ulteriore aumento delle spese militari a danno delle politiche sociali per servizi fondamentali quali sanità o istruzione e beneficio dell’industria bellica che già vede incrementare i suoi profitti con cifre senza precedenti. Una condotta pretesa dalla nuova amministrazione Trump delle cui direttive l’attuale governo italiano cerca di accreditarsi come il più servile ed acritico esecutore… alla faccia del presunto ‘sovranismo’. Non si può certo dire peraltro che il centrosinistra italiano a partire dal Pd rappresenti un’alternativa a tali politiche visto che sulle questioni più importanti, tra le quali appunto le politiche di guerra, manifesta le stesse posizioni della Meloni. Un ulteriore salto di qualità tuttavia è rappresentato dalle politiche repressive dell’attuale compagine governativa che ben conscia della crisi e del malcontento sociale esacerbati dalla propria condotta colpisce pesantemente la libertà di protesta con provvedimenti quali il cosiddetto decreto sicurezza (Ddl 1660) e già minaccia ulteriori limitazioni anche alla già ridotta libertà di sciopero. Contro questo stato di cose è indispensabile informarsi, aggregarsi, organizzarsi”.