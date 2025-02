Incidente a Fondi, giovane denunciato: positivo al droga-test

Nella giornata di giovedì i Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno deferito in stato di libertà un 24enne del posto, accusato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Lo scorso 11 gennaio, mentre era alla guida dell’autovettura a lui in uso, il giovane era rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Nel procedere ai rilievi del caso, i carabinieri lo hanno sottoposto ad accertamenti presso una struttura sanitaria e l’esito dell’analisi di laboratorio, recentemente pervenuto, ha evidenziato come l’indagato fosse appunto al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.