Motori: i consigli per guidare in inverno in sicurezza

L’inverno porta con sé condizioni di guida che possono rivelarsi impegnative anche per gli automobilisti più esperti. Il freddo, la neve, il ghiaccio e la pioggia intensa riducono la visibilità e l’aderenza dell’auto alla strada, aumentando il rischio di incidenti. Per affrontare la stagione invernale con maggiore sicurezza, è necessario adottare alcune precauzioni e conoscere le migliori strategie di guida in condizioni difficili.

La prevenzione inizia ben prima di mettersi al volante. Una manutenzione accurata del veicolo è il primo passo per garantire un viaggio senza inconvenienti. Verificare lo stato delle gomme, controllare il sistema frenante e accertarsi che luci e tergicristalli siano perfettamente funzionanti sono operazioni essenziali per affrontare al meglio i mesi più rigidi dell’anno. Tuttavia, la manutenzione non basta: è altrettanto importante adottare uno stile di guida prudente, prestare attenzione ai segnali stradali e interpretare correttamente le condizioni meteorologiche e del manto stradale.





Molti incidenti invernali sono il risultato di una sottovalutazione dei pericoli legati alle basse temperature. Strade apparentemente sicure possono nascondere insidie come il ghiaccio nero, uno strato invisibile e particolarmente scivoloso che si forma quando la temperatura si avvicina allo zero. Inoltre, la neve può ridurre drasticamente l’aderenza delle gomme, rendendo necessaria una guida attenta e calibrata. Per questo motivo, è fondamentale adottare alcune precauzioni, dalla scelta degli pneumatici invernali all’uso corretto dei dispositivi di sicurezza presenti nel veicolo.

La manutenzione del veicolo prima dell’inverno

Affrontare la stagione fredda richiede una preparazione adeguata dell’auto. Uno degli aspetti più importanti riguarda gli pneumatici. La legge italiana impone l’uso di gomme invernali o catene da neve a bordo in determinate condizioni e su specifiche strade. Gli pneumatici invernali offrono una migliore aderenza grazie a una mescola più morbida, capace di mantenere la flessibilità anche alle basse temperature.

Oltre agli pneumatici, è essenziale controllare la batteria, poiché il freddo può ridurre drasticamente la sua capacità di avviamento. Le temperature rigide aumentano il rischio di scaricamento, soprattutto se la batteria ha già qualche anno di vita. È consigliabile farla testare da un professionista per evitare spiacevoli inconvenienti nelle mattine più fredde.

Anche il liquido lavavetri e quello del radiatore devono essere adeguati alle basse temperature. Utilizzare un liquido antigelo aiuta a evitare che si formino accumuli di ghiaccio sulle superfici vetrate, migliorando la visibilità. I tergicristalli devono essere in buono stato, senza segni di usura, per garantire una pulizia efficace del parabrezza anche in caso di neve o pioggia intensa.

Infine, è importante verificare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e sbrinamento. Un parabrezza appannato può compromettere la visibilità e aumentare il rischio di incidenti. Anche i fari devono essere sempre perfettamente funzionanti, poiché la luce naturale in inverno è spesso scarsa e una buona illuminazione è indispensabile per vedere e farsi vedere dagli altri utenti della strada.

Guida sicura su neve e ghiaccio

La neve e il ghiaccio rappresentano una delle principali difficoltà per gli automobilisti in inverno. Guidare in queste condizioni richiede un’attenzione particolare, poiché la tenuta di strada del veicolo si riduce sensibilmente. È fondamentale adottare una guida morbida e fluida, evitando manovre brusche che potrebbero far perdere il controllo dell’auto.

Uno degli errori più comuni è frenare improvvisamente, il che può causare il bloccaggio delle ruote e una perdita di aderenza. In caso di fondo stradale scivoloso, è preferibile rilasciare gradualmente l’acceleratore e frenare dolcemente, utilizzando il freno motore per ridurre la velocità senza rischiare di perdere il controllo.

Anche l’accelerazione deve essere gestita con cautela. Partire con troppa energia potrebbe far slittare le ruote, specialmente su tratti ghiacciati. È utile procedere con una marcia alta per ridurre la coppia sulle ruote motrici e migliorare la stabilità dell’auto.

Nelle curve, è importante mantenere una velocità costante e non sterzare bruscamente. Se il veicolo inizia a sbandare, bisogna mantenere la calma e controsterzare dolcemente nella direzione opposta alla sbandata, evitando di frenare bruscamente. I moderni sistemi di controllo della stabilità, come l’ESP, possono aiutare in queste situazioni, ma una guida prudente resta la migliore strategia per evitare problemi.

L’importanza della visibilità durante la guida invernale

Le condizioni atmosferiche invernali possono ridurre notevolmente la visibilità, rendendo la guida più pericolosa. Nebbia, pioggia intensa e neve limitano il campo visivo, aumentando il rischio di incidenti. Mantenere i fari accesi anche di giorno è una buona pratica per migliorare la visibilità del proprio veicolo agli altri automobilisti.

Un parabrezza pulito è essenziale per garantire una visione chiara della strada. È importante utilizzare i tergicristalli con un liquido antigelo specifico, evitando l’accumulo di neve o ghiaccio che potrebbe ostacolare la visibilità. Quando le temperature sono molto basse, il ghiaccio può formarsi direttamente sul vetro, rendendo necessaria una sbrinatura accurata prima di partire.

Anche gli specchietti retrovisori devono essere liberi da ghiaccio e condensa. Alcune auto dispongono di sistemi di riscaldamento integrati che aiutano a mantenere gli specchietti puliti, ma in caso contrario è utile avere a disposizione un panno per la pulizia prima di iniziare il viaggio.

Prevedere le condizioni della strada

Uno degli aspetti più difficili della guida invernale è la valutazione delle condizioni della strada. Anche quando il manto stradale sembra asciutto, potrebbero essere presenti tratti ghiacciati, soprattutto nelle zone d’ombra o sui ponti, dove il calore del suolo è minore.

Il cosiddetto ghiaccio nero è particolarmente insidioso perché difficilmente visibile. Si tratta di un sottile strato di ghiaccio trasparente che si forma sulle strade quando la temperatura si avvicina allo zero. Guidare con prudenza, evitando accelerazioni o frenate improvvise, è l’unico modo per ridurre il rischio di perdere il controllo del veicolo su queste superfici scivolose.

Secondo gli esperti del settore, è fondamentale mantenere sempre una distanza di sicurezza maggiore rispetto al solito, poiché gli spazi di frenata su ghiaccio o neve si allungano sensibilmente. Come conferma anche il magazine Mediatime, molti incidenti invernali potrebbero essere evitati adottando uno stile di guida più prudente e riducendo la velocità nelle condizioni più critiche.

Come affrontare i viaggi lunghi in inverno

Chi deve affrontare viaggi lunghi durante l’inverno dovrebbe pianificare il tragitto con particolare attenzione. Prima di partire, è utile informarsi sulle condizioni meteorologiche e verificare la presenza di eventuali allerte per neve o ghiaccio.

Avere a bordo un kit di emergenza può rivelarsi estremamente utile. Una coperta, una torcia, guanti e una pala da neve possono fare la differenza in caso di imprevisti. Anche un caricabatterie portatile per il telefono è consigliabile, per garantire la possibilità di chiamare i soccorsi in caso di necessità.

Infine, è sempre preferibile fare delle pause frequenti durante il viaggio per evitare l’affaticamento alla guida, che può essere aggravato dalle condizioni climatiche difficili. Una buona idratazione e un’alimentazione adeguata contribuiscono a mantenere alta la concentrazione, rendendo la guida più sicura anche nei mesi più freddi.