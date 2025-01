Formia, rissa di Capodanno: locale temporaneamente chiuso dalla Questura

Il questore di Latina Fausto Vinci ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza di un noto esercizio di Formia, il Bajamar, che nella notte di Capodanno era stato teatro di una violenta rissa.

Durante i festeggiamenti per il nuovo anno, intorno alle tre del mattino, era infatti scoppiata all’interno del locale una lite tra gli avventori ed erano state allertate le forze dell’ordine.





“All’arrivo delle pattuglie, due equipaggi dell’Arma dei carabinieri e uno della guardia di finanza, i responsabili si erano già allontanati – ricostruisce la Questura – ma i testimoni hanno raccontato dei disordini avvenuti poco prima, segnalando anche la presenza di persone armate di coltelli, nonché di un noto pregiudicato del posto visto allontanarsi sporco di sangue”.

“Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Divisione P.A.S.I. a seguito dei fatti – prosegue la Questura – hanno fatto scattare anche i controlli amministrativi sul locale ed è emerso come questo fosse in realtà privo della prescritta licenza per l’attività di pubblico spettacolo e quindi che non potesse essere adibito a discoteca, come viceversa era stato fatto per festeggiare il veglione”.

“Alla luce di quanto accertato e del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato adottato dal Questore il provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di 15 giorni, operativo già dalla serata di ieri”.