Formia, aggredisce la figlia: donna denunciata per maltrattamenti

Nella giornata di lunedì, a conclusione di una specifica attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Formia hanno denunciato una donna del posto di 56 anni, accusata del reato di atti maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, i carabinieri hanno appurato che l’indagata avrebbe commesso ripetute aggressioni fisiche e verbali nei confronti della figlia 26enne, culminate recentemente con alcune lesioni che hanno richiesto l’intervento sanitario del 118.





Per tale ragioni, nelle more della procedura prevista per i casi di violenza di genere i militari dell’Arma hanno attivato la procedura del “Codice Rosso”, deferendo in stato di libertà la 56enne per il reato di maltrattamenti in famiglia.