Dal tentato furto alle lesioni a pubblico ufficiale, pena definitiva: 35enne in carcere

Nella giornata di martedì la polizia di Latina ha dato esecuzione all’ordinanza che dispone l’ordine di esecuzione della pena in carcere nei confronti di un cittadino indiano, un 35enne autore di molteplici reati e ritenuto “soggetto particolarmente pericoloso”.

L’uomo si era reso protagonista di diversi eventi delittuosi, in particolare di reati contro il patrimonio. Nel 2023 si era introdotto abusivamente in una scuola di Latina forzando le finestre ed i distributori automatici lì presenti per rubare il denaro all’interno, occasione in cui era stato sorpreso dei poliziotti delle volanti e aveva opposto resistenza all’arresto.





Per tali fatti era stato dapprima sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione ed in seguito, dopo un ulteriore arresto, gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

A seguito della condanna della Corte d’Appello, che lo ha ritenuto colpevole in via definitiva per i reati di tentato furto aggravato, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimardelli, il 35enne è stato raggiunto dall’ordine di esecuzione della restante pena e condotto in carcere. Dovrà espiare una pena residua di tre mesi, cui seguirà la verifica da parte dell’Ufficio Immigrazione della posizione amministrativa sul territorio nazionale dell’uomo, attualmente richiedente protezione internazionale, per le eventuali successive attività di rimpatrio.