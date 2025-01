Controlli a Gaeta da parte della Polizia

A seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Questore, nei giorni scorsi il territorio di Gaeta è stato oggetto di specifici controlli.

I poliziotti del Commissariato, impiegando le volanti di zona e il personale della Polizia Amministrativa, si sono concentrati nelle zone del centro cittadino e in quelle limitrofe, eseguendo verifiche sui locali commerciali per accertarne la regolarità amministrativa.





Durante le attività sono emerse diverse violazioni: un locale è risultato totalmente abusivo per mancanza delle autorizzazioni previste, mentre altri quattro esercizi sono stati sanzionati per inadempienze alle normative regionali sul commercio.

I controlli non si sono limitati agli esercizi commerciali, ma hanno riguardato anche i soggetti in transito, con l’obiettivo di prevenire reati predatori. Complessivamente, sono stati identificati 368 soggetti e controllati 165 veicoli. Tra questi, un uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente ed è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per uso personale.

Il rafforzamento dei controlli proseguirà nelle prossime settimane su tutto il territorio della Provincia, con l’impiego delle pattuglie e dei Reparti speciali della Polizia di Stato.