Scopriamo insieme gli artisti favoriti a Sanremo 2025

Sanremo 2025 è alle porte e l’entusiasmo tra i fan e i critici della musica cresce, giorno dopo giorno. Con una lineup di artisti eccezionali, questa volta guidati da Carlo Conti, l’edizione del 2025 promette di essere una delle più emozionanti di sempre. Ma chi è il favorito per raggiungere il gradino più alto del podio? Scopriamo nelle prossime righe alcuni degli artisti in lizza per il premio finale.

Scommesse Sanremo 2025: chi sono i favoriti?

Elodie: la regina dell’Ariston

Elodie si presenta come una delle principali candidate alla vittoria. Dopo il successo delle sue precedenti partecipazioni, torna con un brano che promette di unire melodia e potenza vocale. La sua capacità di catturare il pubblico con performance impeccabili la rende una delle protagoniste più amate. Non sorprende che sia tra i nomi più quotati dai bookmaker: secondo le scommesse Sanremo, la sua vittoria è data come una delle più probabili, considerando che non ha ancora mai vinto il Festival.





Achille Lauro: l’innovazione continua

Achille Lauro, ormai un habitué di Sanremo, è pronto a stupire ancora. Con il suo stile provocatorio e la capacità di reinventarsi (come giudice di X-Factor) Lauro porterà un brano che, siamo certi, unisca teatralità e sperimentazione. Dopo il successo delle sue performance passate, il pubblico si aspetta un’esibizione che alzi ulteriormente l’asticella.

Giorgia: l’eleganza senza tempo

Giorgia torna sul palco dell’Ariston con una canzone descritta come un inno all’amore. La sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica la rendono una delle favorite. Il suo ritorno all’Ariston è visto come un momento iconico per questa edizione del Festival.

Clara: la rivelazione

Dopo aver impressionato con il supporto delle Radio, Clara è pronta a fare il grande salto. Il suo stile moderno, insieme ad una voce potente, ha catturato l’attenzione di pubblico e critica. La giovane artista è una delle sorprese più attese di Sanremo 2025 ed è pronta a stupire il pubblico.

Gaia: pronta per un nuovo tormentone?

Gaia torna sul palco dell’Ariston con un brano che sarà sicuramente il suo prossimo tormentone. Dopo il successo di “Sesso e Samba”, la Gozzi si prepara a conquistare anche Sanremo con una canzone che ha alzato molto le aspettative. Come conferma scommessesportivemania, Gaia è amata non solo per la sua voce, ma anche per il suo stile e la sua presenza scenica magnetica.

Rocco Hunt: la voce della Napoli moderna

Rocco Hunt, veterano di Sanremo, torna con il brano “Mille vote ancora”, che promette di essere un mix esplosivo di melodia napoletana e beat contemporanei. Già vincitore nella categoria Nuove Proposte nel 2014, il rapper e cantautore ha saputo evolversi mantenendo saldo il legame con le sue radici. Rocco è noto per i suoi testi che raccontano storie di vita reale, affrontando tematiche sociali e personali con autenticità. A Sanremo 2025, si prevede che il pubblico accoglierà calorosamente il suo ritorno, con una performance che non passerà inosservata.

Serena Brancale: l’outsider di talento

Serena Brancale rappresenta una delle sorprese più interessanti di questa edizione. Dopo essersi fatta conoscere con brani come “Baccalà”, che ha dominato le playlist estive, Serena porta a Sanremo un pezzo che promette di unire il jazz, il soul e la canzone d’autore italiana. La sua versatilità vocale e il suo stile inconfondibile la rendono un’artista completa.

Conclusioni

Sanremo 2025 si prospetta come una delle edizioni più competitive degli ultimi anni. Con artisti del calibro di Elodie, Giorgia, e Achille Lauro affiancati da giovani talenti come Clara e Serena Brancale, la competizione sarà intensa. Non resta che attendere per scoprire chi conquisterà il pubblico e la giuria, e se i favoriti confermeranno le aspettative.