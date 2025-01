Furto nella piscina comunale, denunciato 42enne

I Carabinieri di Aprilia hanno denunciato a piede libero un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine. Questi deve rispondere dell’accusa di furto aggravato.

Durante una perquisizione i militari hanno rinvenuto merce rubata dai distributori automatici della piscina comunale di Aprilia. La conferma dell’origine furtiva dei prodotti è giunta dal legittimo proprietario, che ha riconosciuto gli oggetti durante la denuncia.





Attualmente, i Carabinieri di Aprilia stanno conducendo ulteriori indagini per verificare eventuali responsabilità dell’arrestato in crimini simili commessi in passato.