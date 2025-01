Controllo del territorio, polizia in azione a Latina

La Polizia di Stato – Questura di Latina nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 gennaio 2025, ha nuovamente effettuato uno specifico servizio straordinario di contrasto alle situazioni di degrado in questo capoluogo.

I poliziotti della Questura, in collaborazione con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Roma, hanno controllato le aree individuate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica meritevoli di maggiore attenzione, quali il Villaggio Trieste, il quartiere Nicolosi, le autolinee, la sede del dormitorio di Via Bruxelles, la sede della mensa Caritas di Via Cicerone e l’area di Piazza Santa Maria Goretti.





Le attività della Polizia di Stato hanno consentito di identificare 117 persone, di cui 21 straniere e 3 di esse accompagnate in ufficio per i dovuti approfondimenti circa la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale. Sono stati inoltre controllati 43 veicoli.

Un cittadino straniero è stato denunciato in quanto stazionava in un’area a lui proibita perché gravato da precedente provvedimento del Questore di Latina di Divieto di Accesso nelle Aree Urbane (DACUR).

È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti, con l’identificazione di 24 individui gravati da pregiudizi di polizia.

Nel corso di 4 posti di controllo sono state elevate 2 contestazioni per violazioni al CdS.

Tale operazione straordinaria sarà ripetuta nei prossimi giorni allo scopo di realizzare un più mirato e profondo controllo del territorio nelle aree degradate del capoluogo.