A Lenola FdI tiene il primo congresso: Grossi è il coordinatore

Lo scorso 26 gennaio si è svolto a Lenola il primo congresso comunale di Fratelli d’Italia. Durante l’evento, sono stati eletti all’unanimità i nuovi dirigenti del partito locale. Leone Grossi è stato nominato coordinatore comunale, mentre Davide Lo Stocco, Alessandro Rosato, Vincenzo Pannone e Franco Guglietta sono stati scelti come membri della direzione comunale.

Il neo coordinatore, Leone Grossi, ha inoltre nominato i consiglieri comunali Bruno Trani e Federica Muccitelli come membri fiduciari della direzione.





Nel suo discorso, Grossi ha sottolineato l’importanza del ruolo assegnatogli e le opportunità che esso offre per il progresso di Lenola. Ha dichiarato: “Sono consapevole delle responsabilità che derivano da questo ruolo, ma anche delle straordinarie opportunità che esso offre per contribuire al progresso di Lenola. Intendo essere un punto di riferimento per tutti i cittadini, ascoltando le loro esigenze e trasformando le loro idee in progetti reali. Insieme possiamo costruire un modello di amministrazione che unisce valori, competenza e concretezza. L’unità di intenti e la collaborazione tra le diverse componenti politiche e istituzionali saranno fondamentali per affrontare le sfide del futuro. Fratelli d’Italia a Lenola continuerà a distinguersi per la capacità di fare squadra, per l’impegno verso il bene comune e per la determinazione nel raggiungere obiettivi ambiziosi ma realizzabili”.