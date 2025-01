Medaglia d’onore in memoria del soldato-poeta Domenico Formicola, deportato dai nazisti

Con profonda commozione, lunedì, durante la Giornata della memoria, il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo ha preso parte alla solenne cerimonia tenutasi presso il Teatro Ponchielli dell’istituto comprensivo Volta di Latina. In questa occasione è stata conferita la Medaglia d’onore alla memoria di Domenico Formicola, nato nel 1921 a Castelforte, sottotenente del Regio Esercito, internato militare e deportato nei campi di concentramento nazisti.

La Medaglia d’onore viene concessa a tutti i cittadini italiani – civili e militari e, ove deceduti, ai loro familiari – che dopo l’8 settembre 1943 furono catturati e detenuti dai tedeschi e non accettarono l’adesione alla Repubblica sociale italiana o alle formazioni delle Ss. La medaglia viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica dopo l’approvazione della domanda da parte di uno specifico Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è coniata dalla Zecca di Stato in bronzo.





Catturato nel 1943 a Larissa in Grecia, dopo aver coraggiosamente rifiutato la collaborazione con le truppe tedesche, Formicola fu deportato prima nel campo di Leopoli in Ucraina e successivamente nel campo di concentramento di Oflag 83 in Germania. Liberato nel 1945 dalle truppe inglesi, fece ritorno a Castelforte, trovando la sua città natale completamente distrutta. A Castelforte, in qualità di insegnante e poeta, Formicola ha dedicato numerose e celebri poesie, lasciando un’impronta indelebile nel tessuto culturale della comunità.

A ritirare la Medaglia d’onore è salito sul palco il nipote Massimo Rosato. La consegna è avvenuta per mano del prefetto della Provincia di Latina, Vittoria Ciaramella, accompagnata dal vicecomandante del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, colonnello Marco Zeni, e dal sindaco Pompeo. “Con questo riconoscimento, la Repubblica Italiana rende omaggio a Domenico Formicola, simbolo di resistenza e coraggio, e ne tramanda la memoria alle future generazioni”, sottolinea il primo cittadino di Castelforte.