Incidente sulla Pontina, strada bloccata e lunghe code

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì sulla Pontina, al chilometro 51 in direzione Roma, nei pressi di Aprilia.

All’altezza di un ingresso nella strada a doppia corsia, un maxi tamponamento che ha coinvolto almeno 3 automobili ha fatto registrare diversi feriti, portati via con almeno due mezzi del 118.





Segnalati anche diversi disagi alla circolazione. Una lunga coda ha bloccato la percorrenza per diverse decine di minuti, il tempo che intervenissero gli agenti della Polizia per i rilievi del caso e quelli dei Vigili del Fuoco per procedere alla messa in sicurezza della auto e della strada, visti i tantissimi detriti presenti sulla carreggiata.

Una delle auto convolte nel sinistro, infatti, pare abbia innescato una carambola portandola a sbandare e a finire la propria corsa contro il guard rail.