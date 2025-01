Tentò di fuggire all’alt e accusò i poliziotti di aggressione: negata la sorveglianza speciale

Il tribunale ha negato la sorveglianza speciale a un 50enne di Itri che tentò di fuggire a un posto di blocco a Fondi e calunniò i poliziotti.

Lo scorso giugno l’uomo, noto agli archivi delle forze dell’ordine per vari reati contro il patrimonio e riguardanti gli stupefacenti, fu fermato per un controllo di routine dagli agenti del Commissariato di Fondi. Lo sorpresero alla guida senza patente, risultata revocata. Per tutta risposta il pregiudicato tentò di fuggire dal posto di blocco, ma la donna che gli era seduta accanto, verosimilmente intimorita dal gesto, gli spense il motore e consegnò le chiavi agli operanti. A quel punto il 50enne iniziò a inveire contro i poliziotti sostenendo di aver subito da questi un’aggressione fisica, per poi chiamare i soccorsi per il trasporto in ospedale.





Venne denunciato in stato di libertà per il reato di guida con patente revocata, con recidiva, e per il reato di calunnia per aver riferito di aver subito un’aggressione da parte del personale. Una vicenda di cui fu interessata la Questura di Latina, la quale proponeva per il l’itrano l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in ragione dei plurimi precedenti penali e dell’episodio dello scorso giugno, nonché della “spregiudicatezza e l’insofferenza dei dettami del vivere civile”.

Davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma i difensori – gli avvocati Vincenzo e Matteo Macari – hanno battuto sulla carenza di pericolosità attuale del 50enne, dato che i precedenti penali erano molto datati. Ed effettivamente giovedì il tribunale capitolino ha rigettato la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale, osservando la mancanza del requisito della pericolosità sociale e, soprattutto, dell’attualità di tale pericolosità. Secondo il collegio giudicante, i plurimi precedenti penali non sono idonei “a ledere o porre in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica”, facendo dunque eco alle considerazioni del collegio difensivo.