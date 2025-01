Spacciava dai domiciliari, blitz della Mobile a Latina

La polizia ha denunciato in stato di libertà un pregiudicato 55enne di Latina, sorpreso in possesso di sostanza stupefacente presso la propria abitazione, dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari per altri reati.

Durante alcuni servizi di appostamento ed osservazione effettuati sotto l’abitazione dell’uomo, gli investigatori della Squadra Mobile avevano notato uno strano via vai di persone, soggetti noti per essere abituali assuntori di droghe. Per verificare le ipotesi investigative gli operanti hanno dunque proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo circa 68 grammi di hashish suddivisi in 12 dosi, oltre a una dose di anfetamina del peso lordo complessivo pari a circa mezzo grammo.





Nell’ambito della stessa perquisizione, all’interno dell’abitazione e delle cantine in uso all’uomo è stato trovato materiale per la pesatura, il confezionamento e il taglio della droga: sei bilancini di precisione perfettamente funzionanti, alcune buste con ritagli circolari dello stesso tipo di quello utilizzato per il confezionamento dell’anfetamina e circa 350 grammi di bicarbonato.

Alla luce delle risultanze dell’attività, l’uomo è stato quindi denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.