Fondi, servizio civile nei Falchi: pubblicato il nuovo bando

Anche per questo anno si potrà svolgere il servizio civile universale nelle file dei “Falchi Pronto Intervento – Volontariato della Protezione Civile” di Fondi. Ne dà notizia un bando a cui è possibile presentare domanda fino alle 14 del 18 febbraio. Possono partecipare alla selezione coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni non superati, e sono in possesso della cittadinanza italiana, di uno dei Paesi dell’Unione europea o di un permesso di soggiorno. Inoltre, bisogna non aver ricevuto condanne e non appartenere a corpi militari o forze di polizia. Non può prendervi parte neppure chi ha già fatto (o interrotto) il servizio civile. Ulteriori informazioni sono disponibili al link http://tinyurl.com/bando-scu o ai numeri telefonici 0771 511029 e 328 2782693.

“Il servizio civile è un’occasione di formazione e di crescita personale”, commenta il presidente Marino. “Un’opportunità preziosa anche sotto l’aspetto umano: si tratta di un anno ricco di nuove esperienze che permettono di lavorare su se stessi, ma allo stesso tempo, di mettersi a disposizione dell’altro”. E l’annosa opera al servizio della comunità portata avanti dai Falchi sta a dimostrarlo. Dalla lotta contro gli incendi alle criticità degli allagamenti, dal pronto intervento per assistenza in situazioni di salute critica alla vigilanza durante eventi pubblici, fino alle missioni fuori città in caso di calamità, i volontari della Piana continuano a distinguersi e a ricevere attestazioni di stima.