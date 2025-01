Scoperte irregolarità alimentari, scattano sequestri e sanzioni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del NAS di Latina hanno effettuato una serie di controlli mirati alla sicurezza alimentare presso attività di ristorazione ed esercizi commerciali al dettaglio nei comuni di Priverno e Fondi.

Le ispezioni hanno rivelato gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie e della tracciabilità dei prodotti alimentari, culminando in sequestri e pesanti sanzioni amministrative.





Durante un controllo in un supermercato di Fondi, i militari del NAS hanno sequestrato amministrativamente 83 kg di alimenti vari, tra cui salumi e formaggi. Gli alimenti sequestrati presentavano diverse irregolarità: conservazione a temperatura non controllata, mancanza di documentazione che attestasse la tracciabilità e presenza di prodotti con data di scadenza oltrepassata. Il titolare dell’esercizio è stato multato per 2.000 euro per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente.

In un bar – tavola calda di Priverno, le ispezioni hanno rivelato condizioni igienico-sanitarie e strutturali particolarmente gravi. Alla luce delle violazioni riscontrate, il personale dell’ASL di Latina ha emesso un provvedimento immediato di sospensione dell’attività di ristorazione. L’attività, il cui valore è stimato in 500.000 euro, ha ricevuto anche una sanzione amministrativa di 1.000 euro per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.