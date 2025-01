Deve scontare oltre 4 anni di carcere, arrestato 72enne per droga

I Carabinieri della Stazione di Terracina hanno arrestato un uomo di 72 anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 4, mesi 4 di reclusione, di 20 mila euro di multa e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nell’anno 2022 a Terracina.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dall’Autorità Giudiziaria mandante.