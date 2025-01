Braccio tranciato nei campi, scattano altri due arresti

Alle prime ore di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, i Carabinieri del Comando Provinciale del capoluogo hanno eseguito un mandato di arresto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina.

Il mandato riguarda due individui sospettati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato.





L’indagine è stata avviata dopo l‘infortunio mortale di Singh Satnam avvenuto nel giugno dello scorso anno. I sospettati sono ritenuti responsabili di aver cospirato in queste attività illegali, contribuendo al tragico esito.

Pertanto, il tribunale ha ritenuto ci fossero sufficienti prove per imporre la custodia cautelare in carcere per gli individui coinvolti. Secondo alcuni media locali che hanno già battuto la notizia, in manette sarebbe finito il padre di Antonello Lovato, già in carcere e anche un altro dipendente della ditta.

Si attendono maggiori dettagli sull’operazione di questa mattina.