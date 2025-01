Truffa aggravata all’Asl e falso: assolto un medico in servizio a Minturno

Il Tribunale di Latina, in persona del giudice Paolo Romano, ha assolto A.D.D., assistito dagli avvocati Vincenzo Macari ed Alessandro De Meo, all’epoca dei fatti contestati medico dipendente dell’Asl di Latina presso l’ospedale di Minturno, dai reati di truffa aggravata ai danni della stessa Azienda sanitaria e di falso ideologico.

Secondo l’impostazione accusatoria, il camice bianco, in servizio presso il presidio ospedaliero minturnerse, nel 2016 e nel 2017 avrebbe falsamente dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l’attività svolta alle dipendenze dell’Asl, mentre, invece, prestava servizio presso una struttura termale convenzionata con il servizio sanitario nazionale.





In tal modo, stando alle accuse degli inquirenti, il medico avrebbe indotto in errore l’Asl procurandosi un ingiusto profitto quantificato in 33mila euro, derivante dallo svolgere contemporaneamente due attività incompatibili tra loro, percependo così illegittimamente una cospicua somma derivante dall’effettuazione del doppio lavoro. Da detti fatti nasceva la contestazione dell’ipotesi di truffa aggravata, oltre alla falsa attestazione nelle rispettive autodichiarazioni.

Il medico assistito dagli avvocati De Meo e Macari, per il tramite di numerose testimonianze di propri colleghi, è riuscito a dimostrare che nei fatti non vi era alcuna situazione di incompatibilità tra l’incarico presso il locale nosocomio e la collaborazione autonoma con struttura termale del comprensorio, in quanto detta incompatibilità sarebbe maturata solo se l’imputato avesse svolto prestazioni mediche nei confronti dei propri assistiti e mutuati, circostanza emersa come assolutamente insussistente nel corso del dibattimento.

È emerso, infatti, che l’imputato legittimamente svolgeva l’attività di medico generico presso la struttura termale nei confronti di soggetti con i quali non aveva alcun rapporto di assistenza, atteso che, svolgendo con l’Asl un incarico di continuità assistenziale, non poteva in alcun modo avere, né aveva, pazienti propri.

“Da tanto – commenta la difesa – l’inesistente incompatibilità dalla quale è derivata la sofferta assoluzione, per non aver commesso il fatto, dalle gravi imputazioni che erano state ascritte al medico dalla Procura di Latina, così liberandolo da un calvario giudiziario durato circa sette anni”. Il giudice si è riservato le motivazioni della sentenza in 90 giorni.