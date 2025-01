Riapre l’ufficio postale di Grunovo a Santi Cosma e Damiano

Ieri ha riaperto le porte al pubblico l’ufficio postale di Grunuovo di Santi Cosma e Damiano, situato nella storica sede di via Francesco Baracca. La ristrutturazione è stata completata, pronta ad accogliere i cittadini con un’ampia gamma di servizi pubblici grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane. Questa iniziativa mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15 mila abitanti, supportando il loro rilancio.

Già da oggi, gli utenti possono usufruire di tre certificati INPS direttamente agli sportelli postali: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume le informazioni relative all’assegno pensionistico. Nei prossimi mesi, l’ufficio postale offrirà inoltre la possibilità di richiedere 15 certificati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), tra cui il certificato anagrafico di nascita, di residenza, di cittadinanza, di stato civile e di stato di famiglia.





La rinnovata sede di Grunuovo si propone come un punto di riferimento essenziale per i cittadini, offrendo un accesso semplificato e diretto ai principali servizi della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa “Polis” rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dei servizi postali e la promozione di una maggiore inclusività per le comunità locali.