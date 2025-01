Cosa fa un event planner

Organizzare un evento aziendale è una vera e propria arte e richiede competenze specifiche: non è, infatti, qualcosa che può essere improvvisato.

In questo articolo, invece, vi raccontiamo qualcosa di più su una professione quale quella dell’event planner, soffermandoci su cosa fa.

Event planner: cosa fa e le differenze con il party planner

La figura dell’event planner non va confusa con quella del party planner. Per capirlo, non resta che vedere di cosa si occupa esattamente.

L’event planner, infatti, si interessa di fare in modo che una festa che presenta un buon numero di partecipanti possa dirsi a tutti gli effetti di successo e in quanto tale riuscita. Lo fa coadiuvandosi con un team di professionisti che presentano a loro volta competenze sia creative che di natura manageriale.

Quali sono le occasioni in cui può essere necessaria la presenza di un event planner? Ce ne sono diverse, ovvero:

mostre;

congressi;

fiere;

conferenze;

seminari;

workshop o eventi più formati;

giornate di team building, ideate per stimolare lo spirito di squadra all’interno del gruppo di lavoro.

E il party planner? Questa figura si occupa di solito della gestione di eventi che denotano numeri di per sé più contenuti (ma non necessariamente) e che in quanto tali presentano dinamiche meno complesse a livello organizzativo: parliamo perciò di ricevimenti, feste private oppure di compleanno e simili.

Perché rivolgersi a un event planner

Ora che abbiamo avuto modo di vedere a proposito dell’event planner cosa fa e quali sono le differenze con un’altra figura affine come il party planner non resta che soffermarci sul perché può valere la pena rivolgersi a un simile professionista. Le ragioni sono molteplici, vediamole nel dettaglio:

un event planner assicura che vengano centrati gli scopi primari per cui è stato predisposto un certo evento;

semplifica la gestione a livello organizzativo e persino progettuale ;

; consente di consolidare i rapporti con attori terzi quali sponsor, fornitori, partner commerciali e via dicendo;

dispone di strumenti tramite i quali ampliare la propria rete di clienti e, più in generale, la propria community.

Event planner: a chi rivolgersi

Quando si tratta della figura da scegliere come event planner sono molteplici i fattori da considerare, a cominciare dalla formazione che presenta il professionista, il quale dovrà avere dimestichezza nell’ambito delle pubbliche relazioni. Inoltre, dovrà essere abile a risolvere gli imprevisti che immancabilmente (e inevitabilmente) capiteranno. Il percorso di studi vede in genere una formazione in ambiti quali management, marketing e comunicazione.

È indispensabile, infine, che il professionista abbia maturato una considerevole esperienza alle spalle, con tutti i contatti del caso e con dietro il supporto di un team di persone di alto livello. Qualcosa che riguarda necessariamente anche la scelta della location, uno degli aspetti da curare con maggiore attenzione.