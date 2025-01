Cavalli imbizzarriti, l’allarme della presenza un possibile felino

Un leone o una lince o nessuno dei due? Cosa sia stato a spaventare i cavalli in zona Carano nell’area nord della provincia di Latina tra Aprilia e Campoverde è difficile da dire. Quel che è certo, è che qualcosa è stato, seppur la task force intervenuta a seguito della segnalazione di un allevatore non ha al momento riscontrato alcun risultato.

In campo carabinieri e i veterinari dell’Asl. Secondo quanto riferito dall’allevatore di cavalli, nella giornata di ieri, i suoi animali ad un tratto si sarebbero immediatamente agitati fino ad imbizzarrirsi. Intervenuto per capire cosa stesse acccadendo, l’uomo avrebbe dichiarato di aver visto allontanarsi un grosso felino, apparentemente un leone senza criniera.





Gli uomini intervenuti, però, non avrebbero trovato alcun segno, o orma, anche nelle campagne adiacenti che potesse ricondurre alla presenza di un leone. Comunque, la segnalazione non è stata al momento archiviata per vari motivi. Primo fra tutti, un altro fatto che non molto tempo addietro aveva agitato la comunità locale, ovvero la segnalazione dell’avvistamento di una tigre sempre ad Aprilia ma al confine con Ardea.

Non è escluso, tra l’altro, che possa trattarsi di una lince. Questi animali un tempo vivevano nel territorio montuoso e collinare della provincia pontina e che potrebbero essere tornate in zona dopo i lockdown legati al periodo pandemico, con possibili incursioni anche in aree poco frequentate abitualmente.

Nel frattempo, secondo quanto constatato dal personale autorizzato, a seguito di controlli nei pressi di chi detiene grossi felini in zona, nessuno lamenterebbe assenze dei propri animali, lasciando un alone di mistero sulla vicenda.