Ok Ue alla farina di larve, l’europarlamentare De Meo: “Tutelare filiera agricola”

“Esprimo la mia forte preoccupazione per la decisione della Commissione Europea di autorizzare l’immissione in commercio per il consumo umano della farina di larve come ‘nuovo alimento’“. Così, in una nota, l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo.

“La mia preoccupazione – precisa De Meo – nasce dal fatto che attualmente, sul tavolo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ci sono oltre una decina di richieste di valutazione per cibi derivanti da insetti edibili che a breve potrebbero entrare a far parte della nostra alimentazione, danneggiando le filiere agricole tradizionali e creando confusione nel consumatore che dovrà porre attenzione ai possibili rischi di reazioni allergiche, come confermato dalla stessa EFSA, favoriti dall’utilizzo di queste farine”.





“Questa scelta rischia di penalizzare gli sforzi che l’agricoltura europea sta facendo verso una sempre maggiore sostenibilità, arrecando un danno alle nostre produzioni di qualità, tra cui quelle del Made in Italy, perché vengono ignorate le specificità culturali e le tradizioni alimentari su cui, invece, l’Ue dovrebbe puntare con più forza e convinzione”, conclude De Meo.