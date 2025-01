Mazzo di rose sull’auto, presunta intimidazione all’ex sindaco di Formia Villa

Presunta intimidazione floreale per l’ex sindaco di Formia Paola Villa, attuale consigliere comunale d’opposizione: qualcuno ha lasciato sulla sua macchina un mazzo di rose rosse e bianche. Una circostanza denunciata ai carabinieri della Compagnia cittadina, che hanno aperto un fascicolo contro ignoti. Ed è proprio sulla pista dell’atto intimidatorio che si concentrano le indagini dei militari dell’Arma, considerando l’annoso impegno pubblico della donna contro le ramificazioni della criminalità organizzata nel Sud pontino e l’illegalità in generale.

Da quanto si apprende l’auto della Villa era parcheggiata vicino un’abitazione di famiglia. Non quella in cui risiede, ma un altro immobile in cui si trova in maniera temporanea. Gli investigatori stanno cercando elementi utili a corroborare le indagini tramite la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.