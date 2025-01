Maltempo a Terracina, cade uno dei pini dell’Appia

Tragedia sfiorata, domenica a Terracina, dove uno dei pini affacciati sull’Appia è collassato, rovesciandosi in un piazzale privato.

“La caduta del pino è un evento che, fortunatamente, non ha causato danni a persone o cose, ma evidenzia chiaramente i rischi legati alla presenza di alberi non adatti al contesto urbano, soprattutto in un periodo in cui eventi climatici estremi sono sempre più frequenti”, dice l’assessore Maurizio Casabona. “La scelta di procedere con l’abbattimento e la sostituzione delle piante pericolose è una decisione difficile ma necessaria, volta a prevenire tragedie future. Vorrei sottolineare che una caduta simile durante un orario di lavoro avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche”, continua l’assessore. “Portare avanti la politica di rimodulazione e ripiantumazione con specie più idonee è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo preservare il verde urbano, che è indispensabile per la qualità della vita in città. Continuare su questa strada, con una pianificazione attenta e comunicazione trasparente verso i cittadini, è la scelta giusta per tutelare il territorio e la comunità”.





“Eventi come quello di domenica sera, che per un caso fortuito non ha avuto conseguenze gravi e tragiche, deve farci comprendere una volta di più quanto oggi l’imprevedibilità e la violenza degli eventi atmosferici siano un serio rischio che non possiamo sottovalutare”, le parole del sindaco Francesco Giannetti. “Tutti amiamo il verde e comprendiamo perfettamente quanto sia indispensabile per la nostra vita, ma in alcune circostanze è necessario fare scelte nel solo ed esclusivo interesse della sicurezza e della salute della comunità. Scelte che non piacciono a nessuno, a noi per primi, ma sono dovute. La tragedia del tornado è sempre viva nei nostri cuori, per questo il mio invito è a un confronto leale e soprattutto ad un’onesta riflessione”.