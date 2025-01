Arresti domiciliari a Minturno per Tina Rispoli, vedova del boss ucciso a Terracina

Arresti domiciliari in provincia di Latina per Tina Rispoli, la vedova del boss di Secondigliano Gaetano Marino, detto Moncherino, ucciso in un agguato sul lungomare di Terracina il 23 agosto del 2012.

Li trascorrerà in un’abitazione nel comune di Minturno, dopo oltre un anno trascorso in carcere con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione finalizzata al contrabbando di sigarette.





La decisione dei domiciliari in terra pontina è stata presa dal gip del Tribunale di Napoli Ivana Salvatore, in accoglimento della richiesta presentata dai legali della donna, attuale consorte del cantante neomelodico Tony Colombo.

Contestualmente al parere favorevole sull’istanza di attenuazione della misura cautelare, su cui ha concordato anche la Direzione distrettuale antimafia, è stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico. Sulla testa della Rispoli pende una richiesta di condanna pari a nove anni.