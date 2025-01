“15 Anni Dopo?!”, al cinema il film dei ragazzi di Latina e Cisterna

Chiuso il progetto Cinema Day, che vede protagonisti del grande schermo 150 ragazzi di Latina e Cisterna. Il film ’15 Anni Dopo?!’ sarà in proiezione al Supercinema di Latina domenica 9 febbraio, e le due proiezioni dedicate agli ospiti dell’ActingLAB sono già sold out. Il progetto, nato dalla sinergia delle scuole d’arte FAP di Cisterna e NSD di Latina, ha coinvolto tutti gli allievi dei corsi ActingLAB delle due scuole offrendo loro la possibilità di confrontarsi con il fantastico mondo del cinema.

“Un’esperienza ai limiti della follia. Abbiamo girato con più di 150 ragazzi costruendo una storia surreale e divertente coinvolgendo allievi e insegnanti”, ha affermato Simone Finotti, direttore artistico delle due scuole. “Per molti dei nostri ragazzi è stata la prima esperienza cinematografica vera, che ha dato a tutti la possibilità di capire la differenza fra la recitazione teatrale e quella cinematografica. È stata un’esperienza di crescita per tutti”.





La sceneggiatura racconta di quattro scrittori che, a cena, tentano di scrivere una storia che coinvolga in un unico film centinaia di ragazzi dai 5 agli 80 anni appassionati di cinema. Un’impresa difficilissima, che però sembra prendere forma tra risate e proposte surreali. I protagonisti sono catapultati in un turbinio di situazioni inverosimili con degli effetti moviola e rewind che seguono i colpi di penna degli scrittori. Fra risate, prese di posizione e ripensamenti, i quattro scrittori riusciranno nella loro impresa cinematografica?

Per la realizzazione dell’opera sono state coinvolte anche le strutture e le professionalità del territorio: per le riprese la Extreme di Emiliano Palluzzi, per il montaggio Emanuele Pulitano. Main partner MonyFitMom. Hanno collaborato anche l’Istituto Comprensivo Giovanni Cena di Latina, l’Antico Frantoio di Sezze e Europaviaggi di Antonio Ronci. Il film ’15 Anni Dopo?!’ vede la regia di Marilena Amodeo, Samantha Centra, Simone Finotti e Pierluigi Polisena.