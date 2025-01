Tentato furto di rame alla stazione di Campoleone, i ladri abbandonano il furgone

Nella notte tra domenica e lunedì, su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia sono intervenuti presso il piazzale della stazione ferroviaria di Campoleone.

Nello specifico, giunti sul posto i carabinieri notavano dei soggetti tutt’ora ignoti che, dopo aver tagliato parte della recinzione di un magazzino pertinente alla predetta stazione, tentavano di asportare alcune bobine in rame. Alla vista dei militari si davano a una precipitosa fuga, lasciando sul posto un furgone che, al controllo in banca dati, è risultato oggetto di furto denunciato lo scorso giovedì in Campania.





Sono tutt’ora in corso le indagini da parte dei carabinieri al fine dell’individuazione degli autori del tentato furto.